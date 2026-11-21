57-летняя Светлана Бондарчук показала видео с танцами на Петроградке
Super: 57-летняя Светлана Бондарчук поделилась видео с танцами в баре Петербурга
Фото: [соцсети]
57-летняя светская львица и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками кадрами отдыха в Санкт-Петербурге, передает Super.
Минувшей пятницей телеведущая отправилась в бар, расположенный на Петроградской стороне, и опубликовала в личном блоге видео с танцами. К публикации Бондарчук добавила обращение к жителям района.
Фото: [скриншот видео]
«Я, хоть и не местная, но как же я рада за жителей Петроградки и ближайших районов, что у вас есть теперь такой бар», — отметила Светлана.
Ранее внимание пользователей привлек и гардероб Бондарчук. Издание Super оценило стоимость одного из ее образов примерно в ₽310 тысяч. Наряд состоял из жилета Prada стоимостью около ₽57 тысяч, брюк российского дизайнера Даниила Анцыферова за ₽110 тысяч и бельевой топ того же автора за ₽25 тысяч.
Ранее сообщалось, что 55-летняя Анна Нетребко станцевала в гостинице Вены в коротком платье.