Минувшей пятницей телеведущая отправилась в бар, расположенный на Петроградской стороне, и опубликовала в личном блоге видео с танцами. К публикации Бондарчук добавила обращение к жителям района.

Фото: [ скриншот видео ]

«Я, хоть и не местная, но как же я рада за жителей Петроградки и ближайших районов, что у вас есть теперь такой бар», — отметила Светлана.

Ранее внимание пользователей привлек и гардероб Бондарчук. Издание Super оценило стоимость одного из ее образов примерно в ₽310 тысяч. Наряд состоял из жилета Prada стоимостью около ₽57 тысяч, брюк российского дизайнера Даниила Анцыферова за ₽110 тысяч и бельевой топ того же автора за ₽25 тысяч.

Ранее сообщалось, что 55-летняя Анна Нетребко станцевала в гостинице Вены в коротком платье.