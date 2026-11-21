Более ₽300 тысяч за ущерб после потопа потребовали с дочери Баталова: дело дошло до суда
5-tv.ru: с Марии Баталовой требуют ₽304 тысячи за потоп в московской квартире
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
С Марии Баталовой, младшей дочери народного артиста СССР Алексея Баталова, потребовали более ₽300 тысяч из-за затопления квартиры в Москве, сообщил «Пятый канал».
Сумма претензий составляет ₽304 тысячи. 58-летняя Мария не согласилась с требованиями соседей и решила оспорить иск в суде.
Инцидент произошел в феврале. По словам владельца пострадавшего жилья, вода проникла в его квартиру и повредила ванную комнату и туалет. После случившегося он потребовал возместить причиненный ущерб с Баталовой и ее соседки.
Однако представитель дочери актера, юрист Татьяна Кириенко, усомнилась в достоверности представленной истцом оценки. По ее мнению, результаты проведенного исследования не отражают действительный размер ущерба, а указанная сумма оказалась необоснованно завышенной.
Чтобы разобраться в обстоятельствах спора и определить стоимость восстановительных работ, суд принял решение назначить судебную экспертизу.
Дополнительные вопросы в разбирательстве вызывает и то обстоятельство, что Мария давно не проживает в комнатах коммунальной квартиры, которые оказались связаны с происшествием. Прежние арендаторы этих помещений также уже съехали.
Ранее сообщалось, что Мария Шукшина намерена засудить составителей ЕГЭ из-за цитаты отца.