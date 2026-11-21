Привычка ограничиваться на обед одной тарелкой супа может обернуться нехваткой важных питательных веществ. Особенно если речь идет о легком бульоне или овощном супе, в котором практически нет белка и других необходимых организму компонентов. Почему даже горячее первое блюдо не всегда заменяет полноценный прием пищи и что стоит добавить в меню, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава МО Людмила Сухорукова.

По словам специалиста, проблема не в самой жидкой пище: супы могут быть полезной частью рациона. Однако многие привычные первые блюда не обеспечивают организм достаточным количеством питательных веществ, особенно если человек регулярно заменяет ими полноценный обед. В первую очередь при таком питании может возникнуть дефицит белка, необходимого для поддержания мышечной ткани, работы иммунной системы и выработки ферментов. Кроме того, организм рискует недополучать железо, витамин B12, пищевые волокна и жиры.

«Проблема „суповой“ диеты не в том, что суп вреден, а в том, что он низкокалориен и не дает достаточного объема питательных веществ», — объяснила Сухорукова.

При длительном однообразном рационе это может привести к повышенной утомляемости, слабости, раздражительности и снижению работоспособности. Недостаток отдельных витаминов и минералов со временем способен спровоцировать дефицитные состояния.

Чтобы суп действительно стал частью полноценного обеда, важно учитывать его состав. Например, легкий овощной бульон не заменит порцию белка, а суп без круп и других источников сложных углеводов может оказаться недостаточно сытным.

Гастроэнтеролог рекомендует сочетать первое блюдо с продуктами, которые обеспечат организм необходимыми питательными веществами. Это может быть мясо, рыба или бобовые, а также овощной гарнир или крупы.

«Суп — отличный стартер, но не заменитель полноценного приема пищи. Оптимально: суп как часть обеда, а не весь обед — к нему стоит добавить белковый компонент (мясо, рыба, бобовые) и гарнир из овощей или круп», — посоветовала врач.

При этом отказываться от супов вовсе не нужно. Правильно составленное первое блюдо с мясом, рыбой, бобовыми, овощами и крупами само может стать полноценным приемом пищи. Главное — не путать жидкую еду с полноценным рационом и следить за разнообразием продуктов.