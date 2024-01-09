ВТБ пообещал не поднимать ставки по ипотеке, несмотря на рост ключевой ставки

Пресс-служба этой финансовой организации заверила, что декабрьское поднятие ключевой ставки Центробанком никак не затронет уже принятые программы по выдаче ипотеки. Процент по ним останется неизменным.

«ВТБ принял решение не менять ценовые параметры по собственным ипотечным продуктам, несмотря на рост ключевой ставки на последнем заседании регулятора», - сообщили ее представители.

Их слова привело ТАСС. В декабре ключевая ставка выросла в очередной раз. Она составила в итоге 16%. В правлении ВТБ ранее говорили, что не исключают поднятия своих процентных ставок по кредитным продуктам, в том числе и по ипотеке. Теперь же принято решение, что ипотека будет выдаваться под прежний процент.