Вторичный рынок авто в России готовится к встряске из-за новых правил для такси

Российский рынок подержанных автомобилей в ближайшие месяцы может претерпеть заметные изменения. По словам автоэксперта журнала « За рулем » Сергея Зиновьева, с марта 2026 года вступит в силу закон о локализации такси, который вынудит таксопарки массово списывать машины иностранного производства.

Как отметил эксперт, речь идет о десятках тысяч автомобилей с различными пробегами, лицензии которых перестанут действовать после вступления закона в силу. Это приведет к заметному росту предложения на вторичном рынке, а вместе с ним — к снижению цен.

По прогнозам Зиновьева, уже зимой возможен ситуативный обвал стоимости: на относительно свежие авто — до 20%, на машины с большим пробегом — до 40%. Он подчеркнул, что этот период может стать благоприятным временем для покупки.

При этом аналитики отмечают, что рынок уже демонстрирует признаки охлаждения. После нескольких лет непрерывного роста цены начали снижаться из-за падения интереса к автокредитам. Ставки на уровне 25–26% годовых делают покупку нового автомобиля в кредит малопривлекательной.

По данным «Авито Авто», в третьем квартале 2025 года средняя цена подержанных китайских автомобилей снизилась на 6,1%, составив около 1,65 млн ₽. Однако спрос на такие машины, наоборот, вырос на 31,5% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, аналитика «Авто.ру Бизнес» показывает, что сейчас автомобили у официальных дилеров нередко стоят дешевле, чем аналогичные модели у частных продавцов.

