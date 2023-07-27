Выяснилось, почему в России дорожают автомобили

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Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала, что за шесть месяцев 2023 года объем авторынка в РФ увеличился примерно на 10%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

Всего, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в стране было продано около 430 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей.

«В эту цифру включены и те модели, которые завезены по схемам параллельного импорта», — пояснила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, уточнила экономист, структура рынка изменилась кардинально. Если раньше основную роль в нем играли европейские и японские марки, то теперь их место заняла продукция китайских производителей, а также российские машины.

«Несмотря на замещение качественного автопрома, цены на имеющиеся в наличии модели постоянно растут. Если в 2021 году машины подорожали на 18%, а в 2022 году — на 20%, то за первую половину этого года рост цен уже составил 12%», — дополнила Тарасова.

Сейчас факторы роста цен примерно понятны, подчеркнула экономист. Конечно, прежде всего влияет рост курса валюты — доллар подорожал более чем на треть за последние несколько месяцев.

«Плюс в страну ввозятся все более дорогие модели автомобилей, что также увеличивает размер среднего чека. Немаловажный фактор — увеличение с 1 августа утилизационного сбора», — отметила экономист.

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