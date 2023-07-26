Коломенский завод освоил новую технологию окраски двигателей авто

Наложение несколько слоев краски на дизельный двигатель — это один из важнейших процессов сборки автомобиля. И дело не в эстетике, ведь краска защищает двигатель от воздействия атмосферы, влаги, грязи и прочих факторов. К тому же снижается отрицательное воздействие автомобиля на окружающую среду.

Окрасочно-сушильные камеры появились на предприятии в рамках реализации инвестпрограммы по техническому перевооружению производства. Сотрудники центра испытаний двигателей машиносборочного цеха АО «Коломенский завод» уже вовсю осваивают новые агрегаты. Их преимущество по сравнению с образцами предыдущего поколения в том, что благодаря движущимся кабинкам, можно окрасить двигатель в труднодоступных местах. Теперь вся процедура занимает всего 1 час — в 5 раз быстрее, чем было ранее. А значит новый автомобиль быстрее сойдет с конвейера и попадет к покупателю.

Ранее сообщалось, что на базе «Коломенского завода» создадут двигателестроительный промышленный кластер - соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме между нашим ренионом и АО «Трансмашхолдинг». Запуск кластера позволит производить уникальные по мощности двигатели и создаст в округе порядка 7,5 тыс. рабочих мест.