WSJ: сорокалетний китайский бум экономики подошел к концу

Он резко замедлился и находится на пороге стагнации. Примерно в такую же ситуацию надолго попала Япония в начале 90-х годов.

У издания The Wall Street Journal вышла статья, авторы которой предрекли КНР прекращение экономического роста. На протяжении 40 лет эта страна изумляла всех своими темпами развития. Теперь же, из-за огромной закредитованности бизнеса и разрушения отношений с Западом, китайская экономика резко просядет. Все сильно усугубляется падением демографического уровня, который не позволит в будущем обеспечивать нужное количество рабочих рук.

«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», - утверждают авторы статьи.

КНР по прогнозам в ближайшие годы будет выдавать рост вполовину меньший, чем обычно. В дальнейшем он еще более будет приближаться к нулю. Таким образом, его надежды обогнать в развитии США, окончательно потерпят крах.