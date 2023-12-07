Закон о бюджете региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли в Подмосковье

В рамках заседания Мособлдумы был принят закон о бюджете региона на следующий год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы и расходы бюджета составят по триллиону рублей.

К третьему чтению документа поступило свыше семидесяти поправок. Они были связаны с уточнением финансирования ремонта и строительства социально значимых учреждений, а также благоустройства.

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, в результате в документе учли все социальные обязательства перед жителями. Это меры поддержки семей бойцов СВО, льготы, пособия и выплаты.

В следующем году расходы по основным государственным программам составят более 106 миллиардов рублей на строительство социальных объектов, более 201 миллиарда — на образование, около 155 миллиардов — на здравоохранение, свыше 130 миллиардов — на соцзащиту граждан, порядка 15 миллиардов — на расселение аварийных домов.

Почти 135 миллиардов направят на развитие дорожной инфраструктуры, 18 миллиардов — на предпринимательство, свыше 13 миллиардов — на экологию, более 21 миллиарда — на благоустройство, одиннадцать с половиной миллиардов — на спорт.