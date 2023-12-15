Западная пресса заговорила о возможном запрете России на поставки урана в США

Издание Bloomberg заявило, что российская компания ««Техснабэкспорт», которая является дочерним предприятием Росатома, вынесла предупреждение своим покупателям из Соединенных Штатов. Фирма может прекратить поставки урана в качестве ответа на готовящийся американский закон. Этот законопроект был уже даже одобрен палатой представителей Конгресса США. По нему Америка перестает импортировать низкообогащенный уран из России. Если такой закон все же будет принят американским Сенатом, то РФ сама запретит продажу своего урана любым организациям в США.

Закон в Конгрессе не планируют рассматривать в ближайшее время. Даже в случае его принятия к его исполнению может быть применена отсрочка. Вдобавок, сразу допускаются многочисленные исключения на тот случай, если на рынке не будет никакого другого урана, кроме российского. Тем не менее, Москва настроена решительно и дала понять – она сама прекратит торговлю в таком случае.