Защита от долгов: в ноябре россияне побили рекорд по самоограничению на кредиты
За месяц число россиян, отгородившихся от новых кредитов, выросло почти на 17%
В ноябре 2025 года был зафиксирован резкий всплеск активности россиян, решивших официально ограничить свою кредитную нагрузку.
Согласно информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), о которой сообщают «Известия», количество оформленных самозапретов за месяц увеличилось примерно на 16,8% по сравнению с октябрем. Общее число таких заявлений достигло отметки около 1,58 миллиона, что свидетельствует о растущем стремлении граждан к контролю над личными финансами.
Примечательно, что эта тенденция развивается на фоне другого позитивного сигнала. По данным за десять месяцев 2025 года, количество жалоб, связанных с кибермошенничеством в финансовой сфере, сократилось более чем на 24% в годовом исчислении. В данную статистику включены обращения по спорным операциям при заключении договоров, а также случаи несанкционированного списания средств злоумышленниками.
