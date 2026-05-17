Родителей ждет жесткая проверка СК после страшной смерти полуторагодовалого сына на реке Ай

В Дуванском районе Республики Башкортостан сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали трагического инцидента, приведшего к смерти малолетнего мальчика. После проведения масштабных поисковых мероприятий тело полуторагодовалого младенца было извлечено из водоема. По факту первоначального исчезновения ребенка представители Следственного комитета возбудили уголовное дело, пишет Life.ru.

Исчезновение во время загородного отдыха

По предварительным данным следственных органов, инцидент произошел 11 мая в вечернее время, примерно в 17.00. Малыш находился вместе со своей матерью, а также другими взрослыми и детьми на пикнике в лесной зоне неподалеку от населенного пункта Месягутово. В какой-то момент малолетний остался без должного контроля со стороны старших и бесследно исчез, после чего родственники забили тревогу.

Результаты поисковой операции на водоеме

К розыску пропавшего незамедлительно подключились экстренные службы и добровольцы. Тело погибшего обнаружили в русле реки Ай. Визуальный осмотр не выявил на теле младенца явных следов насильственных действий или механических повреждений. На момент обнаружения погибшего унесло сильным речным течением примерно на 7 километров ниже от той точки, где его видели в последний раз.

Главная версия случившегося и следственные действия

Следователи предполагают, что потерявший из виду родителей ребенок самостоятельно дошел до обрыва или кромки воды, после чего не удержался и упал в русло реки. Самостоятельно выбраться из воды из-за возраста он не смог. Сейчас специалисты проводят комплекс необходимых медицинских и криминалистических экспертиз для точного установления причин смерти.

Проверка действий родителей и контроль ведомства

В рамках расследования уголовного дела сотрудники СК проводят детальные опросы родителей погибшего, других очевидцев пикника, а также лиц, принимавших непосредственное участие в поисковой операции. Силовики намерены дать жесткую правовую оценку действиям законных представителей, допустивших нахождение малолетнего в опасной зоне без присмотра. Ход расследования взят под личный контроль руководителем регионального главка Следственного комитета.