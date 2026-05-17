Воздушная атака на Подмосковье: силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион

Трагические последствия в Химках и Мытищах

Прилеты дронов привели к человеческим жертвам в нескольких точках Подмосковья. В микрорайоне Старбеево городского округа Химки один из беспилотников обрушился на частный жилой дом, что повлекло за собой гибель женщины. На месте происшествия развернуты экстренные службы, спасатели занимаются разбором завалов, под которыми может находиться еще один человек. Параллельно трагический инцидент зафиксирован в деревне Погорелки под Мытищами, где при попадании аппарата в строящееся здание погибли двое мужчин. Взрывной волной и осколками задело соседнее жилое строение, однако там никто не пострадал.

Разрушения жилого фонда в Красногорске и Истре

Атака беспилотной авиации нанесла материальный ущерб многоквартирным домам. В красногорском микрорайоне Путилково устройство врезалось в жилую высотку, в результате чего повреждения получили конструкции нескольких квартир. По счастливой случайности среди местных жителей пострадавших нет. В Истре зафиксированы удары по многоэтажному дому в Дедовске на улице Космонавтов, а также по 6 частным коттеджам в поселке Агрогородок. Согласно промежуточным медицинским сводкам, ранения различной степени тяжести получили 3 мужчин и женщина.

Пожары в Наро-Фоминске и удары по инфраструктуре

Падение обломков сбитых воздушных целей спровоцировало серьезные возгорания в южной части региона. В деревне Субботино Наро-Фоминского городского округа после падения дрона вспыхнул частный дом, на месте работают пожарные расчеты МЧС, информация о раненых отсюда не поступала.

Организация помощи и координация экстренных служб

В настоящее время во всех пострадавших населенных пунктах продолжают трудиться сотрудники полиции, спасательные бригады МЧС и представители местных администраций. Воробьев подчеркнул, что медицинские службы делают все необходимое для раненых, а администрация окажет всестороннюю материальную и организационную поддержку близким погибших и всем пострадавшим гражданам.