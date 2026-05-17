Власти поддержали жителей: в Мытищах через суд добьются изъятия земли у промзоны

В 2026 году в Мытищах начали активно наводить порядок на проблемных участках деревни Беляниново и в районе реки Чермянки.

Как сообщили в местной администрации, заместитель главы городского округа Артур Суворов вместе с жителями, общественниками и инспекторами Росприроднадзора провел выездную инспекцию территории. Сейчас власти через суд решают судьбу нескольких земельных участков.

В частности, идут разбирательства о полной приостановке и запрете работы асфальтобетонной установки, которую планировали запустить в непосредственной близости от жилых домов. Кроме того, чиновники добиваются принудительного изъятия земель в водоохранной зоне.

По словам Суворова, администрация действует сообща с горожанами и профильными службами, чтобы полностью очистить прилегающие земли. На некоторых точках подрядчики уже начали масштабную уборку и вывоз скопившегося мусора.