Семья бесследно растворилась в красноярских лесах: спасатели пошли на крайние меры

Сотрудники экстренных служб продолжают масштабные поисковые мероприятия в горно-таежной местности региона. Спасатели пытаются установить местонахождение троих членов семьи Усольцевых, бесследно исчезнувших во время туристического похода осенью прошлого года, сообщает ТАСС .

Проверка транспортных артерий и подъездных путей

Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда сосредоточили усилия в окрестностях населенного пункта Кутурчин. За последние 24 часа сотрудники профессионального формирования «Спасатель» детально осмотрели 11 километров дорог и подъездов, ведущих к началу пеших туристических маршрутов. Этот этап операции пока не принес результатов, и никаких следов пропавших граждан обнаружить не удалось.

Прочесывание горно-таежного массива

Помимо дорожной сети, поисковые группы ведут активную работу непосредственно в труднопроходимой тайге. Спасатели пешком и с применением специального оборудования обследовали около 12 квадратных километров густого лесного массива. Наземные группы концентрировали свое внимание в районе горной вершины Мальвинка, которая пользуется популярностью у любителей активного отдыха.

Сроки исчезновения и состав поисковой группы

Семья Усольцевых перестала выходить на связь в сентябре 2025 года во время путешествия по природному комплексу Кутурчинского Белогорья. Из-за суровых погодных условий зимой активную фазу операции временно приостанавливали. Розыскные мероприятия возобновились 15 мая 2026 года, когда в указанный район оперативно выдвинулся отряд из 4 квалифицированных специалистов и 4 единиц высокопроходимой техники.