Завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения появится в Ступино

Компания «КСМК-М4» планирует инвестировать более четырех миллионов рублей в строительство нового завода по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в городском округе Ступино. Об этом сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений.

Отмечается, что запуск производства планируется осуществить в 2026 году. После вывода предприятия на полную мощность завод будет выпускать четыреста тысяч кубометров продукции в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырье, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории.

Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что для реализации данного инвестпроекта компания получила в аренду на три года участок площадью 10 гектаров. Здесь появится здание главного производственного комплекса, склад песка и весовая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который открывается в помещениях на первых-вторых этажах жилых многоквартирных домов.