Губернатор Подмосковья поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который работает в жилых помещениях

С августа в Московской области малый и средний бизнес Подмосковья может воспользоваться услугой по аренде и покупке помещений на первых-вторых этажах жилых многоквартирных домов. Внимательно следить за направленностью предприятий, которые станут там работать поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такое поручение он дал на совещании с региональным составом правительства и главами муниципалитетов.

«Дело в том, что на первом, может на втором где-то нам очень важно понимать, что там открывается. Уважаемые коллеги, я прошу вас за этим наблюдать, сопровождать. Если не пойми что откроют на первом этаже, зачем жителям это надо», — отметил глава региона.

Как подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, главам дадут рекомендации по поводу того, как сделать так, чтобы не допустить в жилые дома некомфортного для людей бизнеса.

По информации Зиновьевой, большинство бизнесменов, а это 85%, предпочитают выкупать помещения и только 15% их арендуют.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что около 40% обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.