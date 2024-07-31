Завод по производству теплоизоляционных материалов продолжают возводить в Можайском округе

На территории производственно-логистического парка «ДорХан–Можайск» в деревне Ямская продолжают активно строить завод по производству теплоизоляционных материалов на основе базальта.

Отмечается, что в настоящее время проводится монтаж конструктивных элементов: выполнены работы по монтажу ограждающих конструкций стен из сэндвич-панелей, утеплению и гидроизоляции кровли. Рабочие приступили к монтажу окон, ворот, внутренних и наружных инженерных систем, выполняется подготовка основания под промышленные полы, устройство фундаментов под технологическое оборудование.

«Параллельно ведутся строительные работы по благоустройству прилегающей территории. До конца сезона планируем завершить работы по устройству подъездных путей и благоустройству территории в полном объеме, запуску котельной и трансформаторной подстанции и выполнить комплекс подготовительных работ к монтажу инженерного и технического оборудования», — комментирует руководитель строительства ООО «ДорХан Девелопмент» Виталий Стимошенко.

Запуск нового завода планируется реализовывать поэтапно. В конце текущего года запустят линию по производству строительных сэндвич-панелей с объемом производства в два миллиона погонных метров в год. До конца 2025 года построят технологическую линию мощностью до 40 тысяч тонн минеральной ваты в год. А вторую линию минеральной ваты в планах открыть к середине 2027 года.