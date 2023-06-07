Завод-робот «Черкизово» в подмосковной Кашире стал крупным производителем колбасы

Объем выпускаемой вкусной продукции на каширском предприятии «Черкизово» имеет положительную динамику. По сравнению с первым кварталом 2022 года колбасных изделий выпущено на 8 процентов больше.

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Всего потребителям отгружено 16 тонн разных сортов колбасных изделий, уточнил он.

«И еще немного цифр. Объем производства копченых колбас в регионе за первый квартал составляет 10 процентов от общероссийского объема и 23 процента от объема производства в Центральном Федеральном округе», — отметил Филимонов.

Завод «Черкизово» в Кашире, напомним, был построен пять лет назад. Его уникальность в том, что производство здесь роботизировано. Всего на предприятии трудятся не более 150 человек. При этом они не трогают продукт, что позволяет увеличить сроки хранения и избежать снижения качества. При производстве колбасных изделий используется собственное сырье из свинины и мяса птицы.