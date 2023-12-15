Жители РФ могут столкнуться с дефицитом куриных яиц к Новому году

В Интернете стали появляться фото пустых полок из-под яиц в розничных сетевых магазинах в нескольких российских городах. До этого жители нашей страны ужасались стремительным ростом цен на яйца, которые за год выросли в цене на 40%. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить данный вопрос. По словам председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища, дальнейшее давление на производителей яиц со стороны властей может привести к дефициту продукции уже к Новому году. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что начались проверки Генпрокуратуры и ФАС, тем не менее последние должны регулировать ситуацию в том ключе, чтобы разные производители не вступали в картельные сговоры и злонамеренно не завышали цены.

По мнению эксперта, основанием для резкого удорожания яиц стал повышенный спрос, как это в недавнем прошлом наблюдалось с гречкой, сахаром.

Он отметил, что решение кабмина по обнулению импортной пошлины на куриные яйца является правильным для ликвидации дефицита.

Глава Союза потребителей считает, что власти должны реагировать на рост стоимости продуктов повседневного спроса и не давлением на производителей, а адресной поддержкой малоимущих семей.