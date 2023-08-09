Жителям РФ объяснили причины подорожания чая и кофе в сентябре

Со следующего месяца крупные производители чая и кофе увеличат стоимость своей продукции. Главными причинами являются ослабление курса российской валюты и рост цен на сырье на мировых рынках. Эксперты рассказали о том. Каким образом это скажется на потребителях. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Отмечается, что продукция компании «Май» вырастет в стоимости минимум на 6%, «Орими» - н менее чем на 4%.

По словам генерального директора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, на данный момент предсказать отражение внешних факторов на розничных ценах сложно.

Он также отметил, что в нашей стране фасуется 95% импортного чая и идет на переработку 75% кофе.