Жительницы Подмосковья могут принять участие во всероссийском женском бизнес-форуме «Вместе»

Всероссийский женский бизнес-форум «Вместе» пройдет в Тульской области 23 мая. Мероприятие проведут на площадке Тульского государственного музея оружия по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2.

Женский форум станет крупнейшей площадкой, объединяющей женщин-лидеров всех регионов РФ, для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению проблем в развитии и поддержке женского бизнеса.

Форум выступает общественной площадкой для консолидации и сотрудничества женщин-предпринимателей в целях решения актуальных проблем экономики региона, популяризации женского предпринимательства, а также формирования женского предпринимательского образа.

Организаторами форума являются Тульская региональная общественная организация содействия развитию бизнеса «Клуб женщин-предпринимателей», «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов» при поддержке Правительства Тульской области.

Деловая программа Форума включает стратегические и экспертные сессии, дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, государственно-частные и бизнес-диалоги.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно на сайте проекта.