Ранее отправленный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Минобороны страны Алексей Резников сообщил, что один день конфликта обходится незалежной минимум в 100 млн долларов.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных таможни Украины, Киеву необходимо почти полгода продавать уголь, чтобы оплатить один день боев.

«Для того, чтобы заработать 100 млн долларов и профинансировать один день конфликта Украине нужно поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней», - приводит данные подсчетов агентство.

Между тем отмечается, что в среднем Украина экспортирует в месяц угля на порядка 18 млн долларов. С начала года страна сократила экспорт данной продукции на 14% - с 146,5 млн (годом ранее) до 125,5 млн долларов.