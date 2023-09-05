Журналисты выяснили, во сколько Украине обходится один день противостояния с Россией
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Ранее отправленный президентом Украины Владимиром Зеленским глава Минобороны страны Алексей Резников сообщил, что один день конфликта обходится незалежной минимум в 100 млн долларов.
Как подсчитало РИА Новости на основе данных таможни Украины, Киеву необходимо почти полгода продавать уголь, чтобы оплатить один день боев.
«Для того, чтобы заработать 100 млн долларов и профинансировать один день конфликта Украине нужно поставлять уголь на международные рынки в течение 5 месяцев и 17 дней», - приводит данные подсчетов агентство.
Между тем отмечается, что в среднем Украина экспортирует в месяц угля на порядка 18 млн долларов. С начала года страна сократила экспорт данной продукции на 14% - с 146,5 млн (годом ранее) до 125,5 млн долларов.