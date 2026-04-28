Турция сопротивляется: эксперт пояснил, почему Анкара не откажется от расчетов с Россией

Турция продолжает сопротивляться давлению Запада на свой банковский сектор, и делает это, по выражению тюрколога Ивана Стародубцева, «отчаянно». В эфире радио Sputnik эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ, пояснил , что Анкара не намерена отказываться от взаимодействия с Россией — слишком уж выгодно быть с нами торговыми партнерами, причем по многим позициям преференциальными.

По его словам, транзакции сейчас идут в ручном режиме, это правда. Но между странами уже выстроена целая платежная система, и несколько турецких госбанков проводят транзакции между РФ и Турцией внутри себя, не оглядываясь на окрики извне. При этом методы, которыми европейцы пытаются надавить на Анкару, Стародубцев характеризует без дипломатических экивоков — как угрозы и шантаж. И это не преувеличение, а наблюдение за реальными действиями.

Эксперт пояснил, что у этой истории есть и обратная сторона. Любые санкционные препятствия в расчетах бьют в первую очередь по самой Турции. Туристический сектор — один из главных нервов турецкой экономики. Туроператоры и турагенты зависят от того, насколько гладко идут платежи из России. А Россия — один из ключевых источников туристов. Причем, как подчеркивает эксперт, экономическое положение Турции и без того непростое, и поток отдыхающих из РФ им нужен как воздух. Так что Запад, пытаясь перекрыть кислород, рискует заодно задушить и собственных союзников по НАТО. Пока же Турция лавирует: уступок не делает, но и рвать отношения не собирается.

