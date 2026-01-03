Золотой рывок России: новые месторождения выводят страну в лидеры по запасам

В Мурманской области по результатам геологоразведочных работ обнаружено первое в регионе месторождение собственных руд золота. Новый объект, названный Оленинским, содержит запасы драгоценного металла в объеме 5,8 тонны и серебра — 8,5 тонны, передает РБК .

Финансирование геологоразведочных работ в регионе в 2025 году, как сообщили РБК Мурманск в Роснедрах, полностью осуществлялось за счет средств компаний-недропользователей и составило 507,4 миллиона рублей.

Основной интерес инвесторов сконцентрирован на участках, перспективных для выявления месторождений редких и редкоземельных металлов, таких как литий, ниобий и тантал. Параллельно ведутся работы по оценке месторождений комплексных благороднометалльных руд на флангах Мончетундровского месторождения и поиск рудного золота в Вороньетундровском рудном узле.

Кроме того, в текущем году на государственный баланс впервые поставлены запасы двух техногенных месторождений — отвалов вермикулита и флогопита.

Примечательно, что в прошлом году в регионе было открыто месторождение железных руд Пинкельявр.

Есть и неприятный нюансы. Эксперты указывают на долгосрочный риск: из-за естественного истощения действующих месторождений объем перевозок минерального сырья по арктическим маршрутам может сократиться на 40% в период с 2035 по 2050 годы. В ноябре 2025 года глава Роснедр и губернатор Мурманской области договорились о совместной работе по развитию минерально-сырьевой базы в контексте развития Северного морского пути.

Напомним, по данным из открытых источников, США имеют самые большие официальные золотые запасы в мире (более 8100 тонн), а Россия занимает пятое место с запасами около 2335 тонн по данным на начало 2025 года, уступая США, Германии, Италии и Франции, но опережая Китай. Россия также является одним из крупнейших производителей золота в мире, а новые открытия позволят ей пробиться на лидирующие позиции.

