Аналитик назвал ключевые направления для инвестиций в 2026 году

Инвестиционные предпочтения в 2026 году будут формироваться под влиянием макроэкономической ситуации и решений регулятора. Определяющим фактором станет политика Банка России в отношении ключевой ставки: ее возможное снижение способно стимулировать перераспределение средств с депозитов на фондовый рынок, прежде всего в сегмент акций. Такую оценку агентству « Прайм » дал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

По его мнению, дополнительным стимулом для изменения структуры вложений станет развитие цифровых финансовых активов, а также регулирование инструментов из «дружественных» юрисдикций, которые могут использоваться для защиты от валютных рисков.

Эксперт отметил, что на фоне сохраняющейся рыночной неопределенности интерес могут вызвать акции российских компаний, особенно в секторах энергетики и информационных технологий. При этом инвесторам рекомендуется ориентироваться на эмитентов с устойчивыми темпами роста и стабильными финансовыми показателями.

Еще одним важным направлением остаются облигации. В условиях высокой волатильности они способны обеспечить более предсказуемый доход, особенно бумаги с фиксированной процентной ставкой. Такие инструменты подходят инвесторам, ориентированным на снижение рисков и сохранение капитала.

Кроме того, в периоды экономической нестабильности актуальность сохраняют вложения в золото и другие драгоценные металлы, которые традиционно рассматриваются как защитные активы.

