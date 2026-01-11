Налоговый лабиринт: как русские товары хотят завоевать полки магазинов ЮАР

Основательница компании «АфрикаБиз» Наталья Мордвинова обозначила ключевые практические вопросы для наращивания российского экспорта товаров в Южно-Африканскую Республику. Как рассказала она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», основная задача — переход от точечных поставок к системному присутствию на полках местной розницы с понятной логистикой.

«В повестке сотрудничества России и ЮАР регулярно всплывает одна практичная тема: как сделать так, чтобы российские товары появлялись в рознице ЮАР не точечно, а в нормальном ассортименте и с понятной для покупателя логистикой. Основание для разговора уже было оформлено в виде меры поддержки: в 2023 году Московский экспортный центр сообщал о расширении программы продвижения столичных товаров на онлайн-площадках дружественных стран, включая выход на площадки Турции и ЮАР, при этом город финансировал создание, оформление и продвижение карточек товаров и доставку пробной партии, а поддержку планировали предоставить 100 компаниям», - отметила Мордвинова.

Дальше, по ее словам, начинается то, что решается правом и расчетом. Для регулярных продаж в ЮАР обычно нужен местный импортер, зарегистрированный у налоговой службы ЮАР как участник внешнеэкономической деятельности, и вся экономика упирается в таможенную классификацию и платежи. НДС при импорте в ЮАР начисляется на добавленную налоговую стоимость: таможенная стоимость плюс пошлина плюс 10 процентов от таможенной стоимости, затем применяется ставка НДС 15 процентов.

Параллельно ЮАР пересматривала режим для низкостоимостных посылок электронной торговли, вводя НДС дополнительно к действовавшим платежам и меняя правила расчета по мелким отправлениям, что ухудшает модель, когда товар летит единичной посылкой прямо покупателю. Из этого прямо следует рабочая конструкция: партия товара ввозится заранее, размещается на складе в ЮАР, после чего покупатель получает внутреннюю доставку уже по местной цепочке.



Отдельный слой рисков связан с категориями товаров. Часть продукции требует разрешительных процедур у национальных регуляторов: для электротехники действуют обязательные спецификации и выдача разрешений на ввоз и продажу, для радио- и телеком-устройств применяется процедура допуска оборудования на рынок.

«Поэтому в первые волны выхода логичнее закладывать категории с меньшей регуляторной нагрузкой: товары для дома без электроники, часть текстиля и аксессуаров, отдельные товары для животных, спорт и хобби без встроенных модулей связи. А уже после обкатки цепочки ввоза, маркировки, возвратов и сервиса можно расширять линейку на более сложные группы, где цена ошибки в соблюдении требований выше», - подчеркнула предприниматель.

У России есть готовый опыт поддержки экспортеров на южноафриканской онлайн-витрине, у ЮАР есть спрос на расширение ассортимента, а реализация зависит от правильно собранной юридической схемы импорта, складирования и соблюдения требований регуляторов, без красивых обещаний и без игры в посылочную торговлю, которая упирается в фискальные правила.

