Крыша рухнула, покрышки сгорели, огонь перекинулся на поле: подробности пожара на шиномонтажке в Кузбассе

В Кемеровской области на трассе Р-255 «Сибирь» в Чебулинском муниципальном округе произошел крупный пожар. Накануне там загорелась шиномонтажная мастерская. Очевидцы поделились впечатлениями от увиденного в Сети: огромные черные клубы густого дыма, полыхающая крыша здания и груда автомобильных покрышек, сложенных рядом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, к моменту, когда спасатели прибыли на место вызова, огонь уже распространился по кровли строения и складированные рядом шины. В результате инцидента часть крыши не выдержала высоких температур и обрушилась, а покрышки практически полностью сгорели.

Общая площадь, охваченная огнем, составила 325 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось силами 10 спасателей с привлечением трех единиц специализированной техники. Ветер, бушевавший в момент происшествия, разнес огонь чуть дальше — он перекинулся на сухую траву и поджег часть прилегающего поля.

«Сейчас в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса», — говорится в статье Сибдепо.

Ранее сообщалось, что огненная Луна в ночь на 3 мая перепугала кузбассовцев на фоне массовых полевых пожаров.