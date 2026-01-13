Политик отметил, что, несмотря на слухи о вражде с Меган Маркл, пересуды о возможных романах и спекуляции вокруг проблем со здоровьем, образ этой женщины остается незапятнанным в глазах многих британцев.

«Народная любовь к Кейт Миддлтон – это не случайность, а закономерность. На фоне постоянных дрязг, скандальных разоблачений и откровений других членов семьи Виндзоров она демонстрирует качества, которые ценятся в любом нормальном обществе: верность семейному долгу, стойкость перед лицом испытаний и достоинство», — заявил Иванов.

По его словам, британцы, уставшие от бесконечной мыльной оперы с участием принца Гарри и Меган Маркл, а также от истории с принцем Эндрю, видят в Кейт и ее супруге, принце Уильяме, опору и надежду на стабильность. Даже тяжелая болезнь, с которой герцогиня мужественно боролась, только укрепила ее образ. Как стало известно, лечение от онкологического заболевания, начатое в 2024 году, было тяжелым, но к январю 2025 года принцесса объявила о ремиссии и постепенно возвращается к обязанностям. Хотя, как отмечают источники, последствия интенсивного лечения дают о себе знать, и она вынуждена соблюдать осторожность и придерживаться нового, более щадящего графика жизни.

«Именно такие испытания, пройденные с честью, а не участие в телевизионных шоу или запуск коммерческих брендов, вызывают настоящее уважение», — подчеркнул депутат, намекая на деятельность герцога и герцогини Сассекских.

Говоря о самой британской монархии, Иванов выразил мнение, что сегодня она во многом держится на подобных личных историях и на тщательно культивируемых ритуалах.

«Когда вникаешь в детали их быта, понимаешь, насколько это все напоминает театр. Черная одежда на случай траура всегда под рукой, прямые наследники не могут летать одним самолетом, королева до последнего откладывала переезд из дворца на время ремонта. Даже похороны монарха годами репетируют по особому протоколу. Со стороны это выглядит как бутафория, но для самих британцев эта бутафория — часть национальной идентичности, привычный фон, который дает иллюзию незыблемости и преемственности в быстро меняющемся мире», — пояснил он.

Политик также провел параллели с прошлым, напомнив, как британское общество когда-то не принимало нынешнюю королеву Камиллу, считая ее виновницей развала брака принца Чарльза и принцессы Дианы. Ей понадобились десятилетия сдержанного поведения и благотворительной работы, чтобы публика сменила гнев на милость.

«Это показывает, что система обладает определенной гибкостью и способностью к адаптации, но только до тех пор, пока ее члены играют по установленным правилам. Как только кто-то, подобно Гарри и Меган, пытается выйти за эти рамки, система отторгает их», — добавил Иванов.

В заключение Михаил Иванов выразил уверенность, что пока в монархии есть такие фигуры, как Кейт Миддлтон, олицетворяющие, по мнению публики, традиционные ценности семьи и служения, институт будет пользоваться поддержкой.

«Однако эта поддержка все больше становится эмоциональной, основанной на симпатии к конкретным людям, а не на глубокой вере в сакральность монархического принципа. Современным британцам, по сути, предлагают красивую историю, чтобы отвлечь от более сложных вопросов», — резюмировал председатель движения «Россия Православная».

