«Тихий ответ, говорящий о многом». Принцесса Кейт дала комментарий о своей болезни во время визита в лондонскую больницу

Визит принца и принцессы Уэльских в лондонскую больницу Чаринг-Кросс стал больше, чем официальным мероприятием.

В ходе общения с волонтерами Кейт Миддлтон, услышав, как гостья описывает долгие часы, которые семьи проводят в стенах медучреждения, тихо сказала: «Я знаю». Этот момент стал особенно проникновенным, когда принцесса, обратившись к супругу, мягко поправила себя: «Мы знаем».

Принц Уильям также поделился с медицинским персоналом личными размышлениями, проведя параллель между своим профессиональным и семейным опытом.

«У нас обоих был разный опыт. У меня — работа с санитарной авиацией, у Кэтрин — недавний путь к выздоровлению», — сказал он.

Этот путь начался для Кейт Миддлтон весной 2024 года, когда она публично объявила о начале лечения от онкологического заболевания и временно отошла от королевских обязанностей. Осенью того же года принцесса сообщила об успешном завершении курса химиотерапии, а в январе 2025-го — о наступлении долгожданной ремиссии.

