Стальной стержень Тимошенко или ситуативный натиск Зеленского: кто выиграет в бодании валунов на Украине

Депутат Госдумы Александр Толмачев высказал мнение, что Юлия Тимошенко за свою тридцатилетнюю карьеру в большой политике много раз становилась фигурантом уголовных дел, но всегда умудрялась вернуться к власти. По традиции, Тимошенко всегда проходит фазу конфликта с лицом, на текущий момент занимающим президентское кресло.

Сейчас очередной виток: глава партии «Батькивщина» и раньше критиковала решения Зеленского, но теперь она затронула опасные для него темы — отставку правительства и деятельность НАБУ. За что и воспоследовал ответ в виде обысков. Скандалы вокруг антикоррупционного агентства только-только утихли, и тут снова к их деятельности привлекается внимание. НАБУ, конечно, могут взять числом, но с опытом Тимошенко все-таки тягаться сложно. Впрочем, для нас это выглядит, как борьба одних мошенников против других. Чем крепче они вгрызаются друг другу в глотки, тем слабее преступный режим, который на них опирается.

Сильная сторона Тимошенко как политика — приспосабливаемость и всеядность. Она присутствовала так или иначе на политической арене практически при каждом руководителе Украины. Тимошенко умеет приспособиться к любому политическому ландшафту, найти сторонников и убедить их в том, что она станет действовать исключительно в их интересах. При этом, разумеется, на самом деле это они будут обслуживать ее задачи. Слабая сторона, как ни странно, в этом же — никто не поверит в то, что она способна быть верным политическим союзником, с таким-то багажом за плечами.

«Президент Украины — это весьма специфическая должность, чего стоят только Ющенко, Порошенко и Зеленский. Каждый из них следовал политическому заказу западных хозяев, но при этом успевал действовать в своих интересах. Амбиции Тимошенко вряд ли позволят ей всерьез пропустить вперед себя американцев или европейцев, на первое место она поставит свои задачи. Однако время ее на исходе. А тут еще и срок Зеленского так некстати затянулся», — считает депутат Толмачев.

Ранее сообщалось, что Тимошенко грозит 10 лет тюрьмы за подкуп депутатов из партии Зеленского.