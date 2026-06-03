В ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске завершат строительство детского сада

В Красногорске Группа «Самолет» завершает строительство детского сада на 300 мест в «Квартал Строгино», стройготовность детского сада достигла 87%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители ведут подключение инженерных систем, отделку фасада и внутренние отделочные работы. Площадь здания составит около 4,2 тыс. кв. м, в нем разместят 12 групповых для детей в возрасте от двух до семи лет. Для них также обустроят кабинет для творческих занятий, музыкальный зал, спортивный зал с гимнастическими стенками и скамейками, помещение логопеда и психолога и не только.

На прилегающей территории обустроят индивидуальные прогулочные площадки для каждой группы с песочницами, домиками, столиками, а также две спортивные зоны.

В проекте также предусмотрены коммерческие помещения на первых этажах, два детских сада и школа, поликлиника, спортивные и детские площадки, закрытые дворы и зоны тихого отдыха, пешеходный бульвар и велодорожки.

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