БПЛА и камеры станут поводом для проверок в Тюмени: внесены изменения в правила контроля

Как сообщается, теперь законным поводом для проведения внеплановых проверок могут служить материалы, полученные с автоматических камер видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов. По данным издания, в документе отдельно прописано, что дроны разрешается использовать при проведении выездных обследований городских территорий.

Согласно информации, опубликованной думой, данные с беспилотников и стационарных камер отныне признаются официальным основанием для внеплановых контрольных мероприятий. Если система зафиксировала признаки возможного нарушения, пояснили в ведомстве, инспекторы получают право выехать на место без необходимости дополнительных согласований. Также в тексте поправок уточняется, что выездные обследования территорий разрешается проводить с помощью дронов при условии, что это прямо указано в задании на проверку.

По информации издания, эти изменения были внесены вслед за федеральным законом № 567-ФЗ, принятым 29 декабря 2025 года. Этот документ, уточняется в информации, скорректировал порядок осуществления государственного и муниципального контроля на всей территории Российской Федерации.

Юрист Александр Перминов в беседе с изданием «Наш город» прокомментировал нововведения. Специалист подчеркнул, что беспокоиться жителям Тюмени не о чем. По его словам, пугаться горожанам совершенно не стоит.

«Федеральный закон расширил возможности использования цифровых инструментов при осуществлении государственного и муниципального контроля. Такие изменения позволяют учитывать данные автоматической фото- и видеофиксации, а также материалы, полученные с помощью беспилотных аппаратов. Это не вводит новых обязанностей для граждан, а уточняет порядок проведения контрольных мероприятий и используемые при этом инструменты», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 1000 видеокамер «Безопасного региона» с помощью ИИ следят за парковкой грузовиков во дворах.