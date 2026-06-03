Евгений Кузнецов по просьбе дедушки сфотографировался с главой НХЛ

Российский нападающий, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов опубликовал в соцсетях фотографию с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном. Хоккеист сфотографировался с главой лиги перед первым финальным матчем Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом».

Кузнецов подписал снимок: «Дедушка фото попросил, не мог отказать!» Также нападающий опубликовал фотографию с болельщиками «Каролины», подписав ее «Ля-я, узнают же меня все-таки!». Кузнецов выступал за «Каролину» во второй половине сезона 2023/24.

Большую часть заокеанской карьеры Евгений Кузнецов провел в «Вашингтоне», где был партнером Александра Овечкина. В минувшем сезоне 34-летний форвард выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев». В настоящее время именитый хоккеист находится без клуба.

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас» в гостях обыграл «Каролину» со счетом 5:4.