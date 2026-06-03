Время задуматься о посудомойке? Как обычные кухонные губки выделяют микропластик

Кухонная губка может быть не такой безобидной, как кажется: при каждом мытье посуды она постепенно стирается и выпускает частицы микропластика в воду, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Бонна в журнале Environmental Advances.

Группа ученых во главе с микробиологом Примроуз Фристоун проверила три типа губок: обычную европейскую, североамериканскую и органическую, сделанную в основном из растительных волокон. Оказалось, что пластик есть во всех трех вариантах, но в разном количестве: в европейской губке его было около 59%, в американской — 42%, а в органической — примерно 16%.

Больше всего частиц выделяла европейская губка — в среднем 19 мг микропластика в день. Североамериканская давала около 5 мг, органическая — около 4 мг. В пересчете на год выбросы могли составлять от 0,68 до 4,21 грамма микропластика на человека. Если все будут пользоваться самым грязным типом губки, для одной страны это может обернуться сотнями тонн микропластика в год.

Очистные сооружения и фильтры задерживают большую часть частиц, но часть все равно может попадать в реки, озера, моря и почву.

При этом исследователи уточняют: главный экологический вред ручного мытья посуды связан даже не с губками, а с расходом воды — на него приходится до 85–97% общего месячного пользования. Поэтому совет простой: тратить меньше воды, выбирать губки с меньшей долей пластика и не выбрасывать их без необходимости слишком быстро. В заголовке публикации Daily Mail есть информация для размышления: может быть, лучше использовать посудомойку?

К слову, с гигиеной все сложнее. Микробиолог Фристоун предупреждает: если губкой мыли что-то после сырого мяса, рыбы или грязных овощей, безопаснее заменить ее сразу.