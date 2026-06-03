Анна Хилькевич ведет, 10 млн руб. ждут победителя: в Нижнем Новгороде прошел отбор в телевизионное шоу

В Нижнем Новгороде состоялся первый региональный отбор шоу талантов «Хочу на ТНТ» (16+). О деталях проекта журналистам рассказали креативные продюсеры Владимир Силаев и Екатерина Миронова, сообщил newsnn.ru.

Нижний Новгород, по данным организаторов, занял второе место в маршруте отборочного тура нового шоу, уступив только Москве. Кастинг, как сообщается, длился весь день — с раннего утра и до вечера. За это время продюсеры отсмотрели 50 номеров. Среди участников, отметили организаторы, были не только жители Нижнего Новгорода, но и гости из соседних областей и республик. После столицы Приволжья кастинг также пройдет в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В числе конкурсантов, по информации корреспондента NewsNN, оказались как любители, так и титулованные спортсмены. Например, Дмитрий Иванищев — двукратный чемпион Европы. Спортсмен поделился, что хочет показать всем красоту ирландских танцев, которыми, по его словам, занимается уже 13 лет.

«Для меня кастинг „Хочу на ТНТ“ — это возможность познакомить людей с нашим творчеством. Хочется показать другим, насколько красив и многогранен ирландский танец. Возможно, именно этот проект не только привлечет неравнодушных зрителей, но и вдохновит кого-то погрузиться в культурный код Ирландии», — сказал танцор в беседе с NewsNN.

Другой участник, Ринат Хайретдинов, пришедший на кастинг с песней, признался, что немного волнуется перед выходом на сцену. Однако выбранная композиция, отметил он, ему очень нравится — она веселая и, по его мнению, хорошо раскрывает вокальные данные.

Участница Анна Смирнова рассказала, что удивит зрителей своей харизмой, исполнив песню группы Queen. Девушка призналась, что занимается вокалом недавно и пришла на проект «чисто по фану» — чтобы посмотреть, что здесь происходит.

«Я пришла сюда „на харизме“. Конечно волнение присутствует, без этого никуда. Но я хочу получить удовольствие от кастинга и показать себя», — сказала Смирнова, отметив, что не боится высокой конкуренции среди вокалистов.

Как отметили сами продюсеры, главное на кастинге — это даже не сами выступления, а то, что за ними стоит. Широкую географию участников, добавили они, тоже удалось отметить.

«Прикольно, что на наш кастинг приехали не только из Нижнего Новгорода, но и из отдаленных городов. Кто-то ехал 400 км, кто-то 300 км. Не все участники нам подходят по формату, но мы рады, что в нашей стране люди занимаются творчеством: поют, танцуют, шутят», — поделился впечатлениями финалист Comedy Баттл, креативный продюсер шоу Владимир Силаев.

Ведущей нового шоу, как сообщается, назначена Анна Хилькевич. Участникам проекта «Хочу на ТНТ», по информации организаторов, предстоит сразиться за главный приз — 10 млн руб. — а также за контракт с одним из известных продюсерских центров.

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