«Мы хотим грохнуть это большинство»: пошедшая против Зеленского Тимошенко удивила заявлением на допросе

Политику было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — подкупе депутатов Верховной Рады с целью их перехода в свою фракцию или обеспечения лояльного голосования. За данное деяние может грозить до десяти лет лишения свободы.

Самим действиям правоохранителей Тимошенко дала резкую оценку, назвав их «грандиозным пиар-ходом». В своем заявлении она отвергла все обвинения, заявив, что обыск провели «более 30 до зубов вооруженных мужчин», которые изъяли рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. По версии политика, это способ действующей власти устранять политических конкурентов перед возможными президентскими выборами. Однако практическая сторона обвинений подкреплена аудиозаписью, фрагмент которой опубликовало НАБУ, передает KP.RU.

На записи, как утверждают антикоррупционеры, голос, похожий на голос Тимошенко, обсуждает с нардепом условия сотрудничества. Речь идет о ежемесячной выплате «десятки» — что, по контексту, означает десять тысяч долларов — за голосование в интересах «Батькивщины».

«Один раз в месяц, это постоянно действующая история для каждого человека», — говорит на записи женский голос. Разговор ведется на русском языке. В ответ на вопрос депутата о том, разовая ли это выплата, собеседница поясняет: «Это устроит так?.. И у нас один месяц это считается две сессии. То есть мы платим «десять» за две сессии, платим предоплатой», — сообщает в материале КП, ссылаясь на обнародованный допрос НАБУ.

Политический подтекст скандала аналитики связывают с текущей хрупкой ситуацией в Раде. Парламентское большинство партии «Слуга народа» сократилось до критических отметок, приблизившись к минимально необходимому для принятия решений порогу в 225 голосов. В таких условиях даже несколько депутатов, перешедших под контроль оппозиции или голосующих ситуативно, становятся серьезным рычагом влияния. И именно этот рычаг могла нажать Тимошенко.

На опубликованной записи женский голос, предположительно, политика, напрямую заявляет о цели.

«Мы хотим грохнуть это «большинство», и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов. Что касается кадровых вещей – мы голосуем за снятие всех, и не голосуем за назначение. Всех», — говорит Тимошенко.

Экспертное сообщество, как пишет «КП», уверено: нынешние обвинения против Тимошенко — это чистая месть со стороны НАБУ и САП. Лидер «Батькивщины» последовательно выступала против этих ведомств, особенно когда поддержала Зеленского в попытке урезать их влияние и передать полномочия прокурорам. Однако «черная метка» прилетела именно после вчерашних событий в Раде. Во время скандального увольнения шефа СБУ Василия Малюка* именно партия Тимошенко спасла ситуацию для президента, добавив недостающие 11 голосов. Теперь же поговаривают, что антикоррупционщики просто отыгрываются на Юлии Владимировне за потерю своего «защитника» Малюка*, который в свое время не стал выполнять распоряжения Банковой по их устранению.

Таким образом, дело против Юлии Тимошенко, независимо от его исхода, уже оказывает практическое воздействие на внутриполитическую ситуацию. Оно ослабляет одного из потенциальных оппонентов действующей власти и демонстрирует публике борьбу антикоррупционных органов, в то время как сама обвиняемая настаивает на политической подоплеке преследования. Скандал разворачивается на фоне общего кризиса доверия к институтам власти и очередного витка борьбы элитных групп, где антикоррупционное законодательство становится инструментом политического противостояния.

*Внесен в список террористов и экстремистов