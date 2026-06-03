В Кузбассе начнут ежесуточно отслеживать цены и запасы топлива — распоряжение губернатора

Глава Кузбасса Илья Середюк объявил об усилении контроля за обеспечением региона горюче-смазочными материалами. Как отметил губернатор, Кузбасс является топливоемким регионом с огромным уровнем потребления ГСМ, сообщил VSE42.Ru .

Горючее, по словам Середюка, жизненно необходимо для техники, работающей на угольных разрезах, для проведения посевной и уборочной кампаний, а также для функционирования коммунальных служб и общественного транспорта. Глава региона подчеркнул, что крайне важно не допускать ни опустевших автозаправочных станций, ни неоправданного повышения цен на топливо.

«Главная задача – сделать так, чтобы и для промышленных предприятий, и для аграриев, и для частных покупателей на автозаправках все виды топлива были доступны без перебоев и по прогнозируемой цене», – подчеркнул губернатор.

При планировании закупок горюче-смазочных материалов, добавил губернатор, обязательно нужно принимать во внимание угрозу атак дронов на объекты топливной инфраструктуры. Середюк также распорядился заранее формировать резервы топлива на случай возможных перебоев в поставках.

«Все изменения должны отслеживаться, в любых сложных ситуациях нужно разбираться и оперативно находить решения в интересах наших потребителей», – продолжил Середюк.

Мониторинг цен и запасов топлива, проинформировал Середюк, отныне будет проводиться в Кузбассе ежесуточно. Губернатор также заявил, что любая попытка манипулирования рынком или нечестной игры с ценообразованием на горючее встретит предельно жесткий ответ со стороны властей.

Ранее сообщалось, что АЗС Петербурга начали отпускать не более 50 литров топлива в одни руки.