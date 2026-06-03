«Не жили, только числились»: 29-летняя россиянка заработала уголовное дело и штраф 180 тыс. руб. на 13 иностранцах

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов обнаружили квартиру, в которой фиктивно числились 13 мигрантов. Как сообщается, иностранцы не проживали по данному адресу, а были лишь зарегистрированы, сообщил muksun.fm.

Владелицей недвижимости, по информации следствия, оказалась 29-летняя местная жительница. Установлено, что женщина поставила на учет иностранных граждан по своему адресу еще в 2025 году. В отношении югорчанки, как уточняется, возбудили уголовное дело. По информации источника, суд приговорил ее к штрафу в размере 180 тыс. руб.

Что касается мигрантов, то их, по словам представителей ведомства, сняли с регистрационного учета. Кроме того, им пришлось покинуть территорию Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ФСБ аннулировала паспорта РФ восьми мигрантам с криминальным прошлым.