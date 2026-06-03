«Гремио» хочет выкупить Бителло у «Динамо» и заработать на его перепродаже в Англию

Бразильский «Гремио» решил выкупить у «Динамо» плеймейкера бело-голубых Бителло и заработать на его перепродаже, сообщает Zero Hara.

В сентябре 2023 года Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» за €10 млн. Контракт бразильца с московским клубом действует до 2031 года, в соглашении заложена сумма отступных. Любой клуб может выкупить Бителло за €18 млн, а для «Гремио» он обойдется еще дешевле — за €16 млн.

Сообщается, что к Бителло есть стойкий интерес со стороны неназванного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Англичане готовы заплатить за полузащитника €30 млн, однако английские клубы не могут напрямую взаимодействовать с россиянами. Поэтому «Гремио» решил включиться в сделку третьей стороной и прилично заработать на таком посредничестве.

Таким образом, «Динамо» рискует лишиться своего главного креативщика. В минувшем сезоне Бителло провел 37 матчей в чемпионате и Кубке России, забив шесть мячей и отдав 11 передач.

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