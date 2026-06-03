Украина потребовала от ФИФА и УЕФА не допускать российский футбол

Национальный олимпийский комитет Украины, министерство спорта и федерация футбола страны обратились с письмом в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Украинские ведомства требуют оставить в силе санкции в отношении российского футбола.

Никаких новых аргументов в письме не приводится. Инициаторы обращения просто требуют не допускать россиян к любым международным соревнованиям, а также настаивают на повторном исключении Белоруссии. В письме говорится о том, что России нельзя делать никаких поблажек и ни в коем случае не рассматривать варианты возвращения россиян в большой спорт.

Письмо выглядит особо нелепо на фоне постепенного возвращения российского спорта на мировую арену. В мире становится все больше соревнований, на которые россияне допущены в полном объеме и с государственной символикой. Так, на чемпионат мира в Гонконге с флагом и гимном поедут российские фехтовальщики. Ранее гимн в честь побед россиянок звучал на чемпионате Европы по художественной гимнастике.