Почему «свадьба без драки — не свадьба» — опасный миф: разбираем последствия с юристом

Свадебное торжество, испорченное неадекватным поведением одного из гостей, может обернуться для дебошира серьезными финансовыми потерями и даже уголовным преследованием. О таких последствиях в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказала юрист Алла Георгиева.

Как пояснила специалист, правоохранители оценивают произошедшее по нескольким параметрам: насколько громким был скандал, сколько имущества пострадало и есть ли пострадавшие. В зависимости от этого, по словам Георгиевой, содеянное квалифицируют либо как мелкое хулиганство, либо как побои.

Если речь идет о первой статье, пояснила эксперт, дебоширу грозит штраф — в пределах 1 тыс. руб. Однако есть важный нюанс. Когда виновник не раскаивается и отказывается возмещать ущерб, предупредила юрист, наказание ужесточается: вместо денежного взыскания последует арест. Срок, по информации Георгиевой, может достигать 15 суток. А вот за побои, добавила она, ответственность наступает еще более строгая.

«Драка и возможные травмы, полученные на ней, подпадают под статью о побоях. Здесь вступает в силу уголовная ответственность. Наказываются такие нарушения обязательными или исправительными работами или могут ограничить свободу на срок до двух лет. Если в пылу драки человеку нанесли ущерб здоровью, но виновный признался и компенсировал ущерб, суд учтет это как смягчающее обстоятельство, и тогда человека могут привлечь к минимальному наказанию. Но, если он считает, что прав, ему могут дать максимум», – уточнила Георгиева.

Если дебошир в пылу конфликта попытается завладеть чужими вещами, ему, по словам юриста, может грозить уже статья о грабеже — вплоть до реального лишения свободы. А когда разборки носят коллективный характер и сопровождаются угрозами, срок, предупредила Георгиева, увеличится еще на несколько лет. Что касается серьезного урона, нанесенного мебели, свадебным нарядам жениха и невесты или одежде гостей, то здесь, как отметила эксперт, наказанием станут либо обязательные работы, либо тюремное заключение.

«За умышленное уничтожение имущества, если человека признают виновным, его заставят оплатить штраф до 40 тыс. руб. либо в размере заработной платы за определенное время. Деньги за испорченное прокатное платье невесты, например, взыскиваются в гражданско-правовом порядке – через гражданский иск, включающий в том числе компенсацию морального вреда. Размер компенсации оценивается индивидуально. Материальный ущерб ресторану оформляется через акт при вызове сотрудников полиции и через претензию с просьбой оплаты. Если нарушитель отказывается исполнять требования, тогда направляется иск в суд», – объяснила юрист.

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