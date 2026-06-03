Брат Геннадия Хазанова пропал из дома при загадочных обстоятельствах

Андрей Лукачер, брат известного российского актера и юмориста Геннадия Хазанова, пропал. О его исчезновении стало известно лишь спустя месяц, сообщает Teleprogramma.org.

О том, что Лукачера видели около месяца назад, рассказали его соседи. Знакомые отметили, что квартира, в которой он жил, находилась в беспорядке, хотя сам Андрей был аккуратным человеком.

Известно, что в начале мая к мужчине пришли люди в форме силовых структур. Они заявили о задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Сумма долга составила 53 тысячи рублей. Уже 1 июня суд удовлетворил иск о взыскании денег. Кроме того, у Лукачера были неоплаченные штрафы за безбилетный проезд.

Юрий и Андрей Лукачеры — младшие братья Геннадия Хазанова. Их родители не оформляли официальных отношений, поэтому Геннадий унаследовал фамилию матери. Сам артист долгое время не упоминал о существовании братьев. Публично он заговорил о них только в 2021 году.

В 2000-х годах Андрей и Юрий пытались наладить контакт с Хазановым, но безуспешно. Юрий Лукачер умер весной 2024 года. Тогда Хазанов заявил, что его ничто не связывало с братом.

Ранее стало известно об исчезновении популярного стримера под псевдонимом Insider.