В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 3 июня, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг и пятницу, 4 и 5 июня, в регионе ожидается III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +22-27 градусов, ночью – +11-16. Синоптики обещают переменную облачность, изредка местами локальные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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