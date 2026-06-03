Два Кузбасса — два тарифа: как по-разному подорожает электричество в регионе

Согласно информации ведомства, с 1 октября 2026 года стоимость одного киловатт-часа в среднем по региону увеличится на 11,3%. Однако, как подчеркивают специалисты, эти усредненные цифры не позволяют оценить реальный масштаб изменений.

Как пояснили в комиссии, в текущем году на территории Кузбасса внедрена двухэтапная схема индексации тарифов. Первая корректировка, поясняется в сообщении, прошла уже 1 января — тогда цена выросла на скромные 1,7% в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС).

Гораздо более ощутимый скачок, о котором предупреждает РЭК, ожидается 1 октября. Причем, как уточнили эксперты, рост будет неодинаковым для разных территорий. Так, для жителей крупнейших городов агломерации — Кемерова, Новокузнецка и Белова — тарифы взлетят сразу на 26%, тогда как в остальных населенных пунктах региона прибавка составит 14,1%.

Складывая оба этапа повышения, получается, что в некоторых городах к концу года совокупный рост достигнет 27%. По информации ведомства, это станет серьезным финансовым бременем для семейных бюджетов кузбассовцев.

В настоящий момент — начиная с 1 января и до 30 сентября — продолжают действовать старые расценки. К примеру, как сообщается, базовый тариф в первом диапазоне потребления (до 400 кВт·ч) составляет порядка 3,76 рубля за киловатт-час. Детально ознакомиться с точной тарифной сеткой, которая вступит в силу после 1 октября, можно в «Электронном бюллетене», размещенном на официальном сайте РЭК Кузбасса, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе начнут ежесуточно отслеживать цены и запасы топлива.