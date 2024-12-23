Андрей Воробьев: 27 полигонов рекультивировали в Подмосковье
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В рамках обращения с итогами работы за уходящий год губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии экологической сферы в регионе. Так, в Подмосковье рекультивировали 27 мусорных полигонов.
«У нас по сути остался один действующий комплекс, к которому мы должны подступиться. Это КПО «Тимохово» в Богородском г. о. Здесь нужно найти решение для того, чтобы больше у нас на территории не было сколь-нибудь брошенных свалок», - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в регионе продолжится работа по очистке водоемов и по возведению и обновлению очистных сооружений.
«Это большие деньги от пяти до десяти миллиардов рублей. (...) Всего до 2027 года мы завершим модернизацию или строительство новых более тридцати объектов. Это весьма сложная, затратная работа», - заключил губернатор.