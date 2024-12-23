Андрей Воробьев: 27 полигонов рекультивировали в Подмосковье

«У нас по сути остался один действующий комплекс, к которому мы должны подступиться. Это КПО «Тимохово» в Богородском г. о. Здесь нужно найти решение для того, чтобы больше у нас на территории не было сколь-нибудь брошенных свалок», - подчеркнул губернатор.