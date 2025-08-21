Андрей Воробьев вручил награды руководителям лучших школ Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума педагогов Подмосковья вручил награды руководителям лучших школ региона. Он отметил, что уже четвертый год подряд в рейтинге школ региона нет ни одного учреждения в «красной зоне».

«Традиционно мы оцениваем качество образования — успехи ребят на ЕГЭ и олимпиадах. Плюс, в этом году мы учитывали цифровую зрелость учителей, воспитательную работу в школах, внедрение инноваций, в том числе искусственного интеллекта. Главный результат — это, конечно, успехи наших ребят, которые не перестают нас радовать», — сказал губернатор.

По его словам, в прошлом сезоне в финале Всероссийской олимпиады школьников представители Подмосковья получили 550 дипломов, в том числе одержали 91 победу.

Губернатор вручил дипломы «Лидер образования Московской области в 2025 году». Лидером рейтинга стала гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах, второе — школа № 9 в Ступино, третье — лицей № 34 в Мытищах. Кроме того, были вручены дипломы руководителям гимназии имени Примакова и Физтех-лицея имени Капицы, которые признаны флагманами образования Подмосковья.

