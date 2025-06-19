Андрей Воробьев рассказал о запуске второй очереди производства косметики в Ступино

В Ступино планируют запустить вторую очередь производства средств гигиены полости рта, косметики и интердентальной продукции. Соответствующее соглашение губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор компании «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» ГК «Диарси» Александр Карпов подписали на полях ПМЭФ-2025.

«Сегодня «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» выпускает на заводе в Подмосковье более 100 наименований продукции под брендом «R.O.C.S». Строительство нового производственно-складского комплекса – это еще один проект импортозамещения, общий объем инвестиций в который составит порядка 2,5 млрд рублей», – сказал губернатор.

По его словам, компания планирует заниматься развитием технологий, а также наращиванием экспортного потенциала. Пока продукцию направляют в страны СНГ, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и не только. Новый проект планируют реализовать за семь лет, для этой цели был подобран земельный участок в 5 га. После запуска нового производства в округе создадут более 250 рабочих мест.

В Подмосковье уже функционируют две производственные площадки ГК «Диарси». Помимо этого, на территории «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» запустили линию для синтеза собственных ингредиентов.

На базе нового производства наладят выпуск зубных щеток и паст, ополаскивателей для рта и не только. Александр Карпов добавил, что компания планирует кратно увеличить объемы выпускаемой продукции, а также расширить мощности по синтезу высокотехнологичных ингредиентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.