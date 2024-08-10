Андрей Воробьев и Игорь Щеголев проверили жителей Курской области, которые временно размещены в Клину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем Президента в ЦФО Игорем Щеголевым навестил жителей Курской области, размещенных в детском лагере «Звонкие голоса» в Клину, и узнал, какая дополнительная помощь им требуется.

«Мы находимся в тесном контакте с губернатором Курской области, отправили в этот регион первые 15 автобусов, чтобы привезти людей, которые нуждаются в помощи. У нас в Подмосковье есть летние лагеря, они оснащены всем необходимым. Да, сейчас там организованы детские смены, но мы всегда найдем место для тех, кто оказался в беде, — сказал Андрей Воробьев.

Он рассказал, что они пообщались сейчас с людьми, вопросы у всех разные — кто-то хочет работать, кто-то думает о том, где нужно будет учиться, какие понадобятся учебники. Плюс существует запрос на медицину. У нас находится несколько медицинских институтов, это и в Мытищах, это и МОНИКИ, где можно пройти высокотехнологичную диагностику. Он подчеркнул, что в регионе постараются всем помочь.

В лагере «Звонкие голоса» — 5 жилых корпусов, общежитие квартирного типа, медицинский пункт, столовая на 400 мест, актовый зал, кружковые комнаты. На территории также — игровая площадка. Жителей Курской области разместили в комнатах по 4 человека. Для них организовано 5-разовое питание.

«Такая работа идет по всей стране — создаются пункты временного размещения, либо регионы готовы принимать курян в тех пунктах, которые были развернуты до этого. Московская область принимает практически половину тех, кто пожелал сейчас покинуть Курскую область. Поэтому работа эта продолжается, в том числе и железнодорожным транспортом вывозятся жители из районов, где сохраняется угроза, — отметил Игорь Щеголев.

Жители Курской области могут во всех пунктах временного размещения, организованных в Подмосковье, находиться сколько нужно. При необходимости детей устроят в школы и будут возить туда на автобусах или же организуют обучение прямо на местах.

Отмечается, что 22 врача из Подмосковья помогают сейчас своим коллегам в больницах Курской области — это хирурги, травматологи, реаниматологи, анестезиологи. Там также работают 6 бригад скорой помощи. Машины оснащения всем необходимым — от дефибрилляторов, ИВЛ, реанимационных наборов и кислорода до перевязочного материала.