«Новых побед в учебе, творчестве и спорте»: губернатор Подмосковья поздравил школьников с Днем знаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся региона, а также их родителей и учителей с Днем знаний.

Глава Подмосковья поделился, что сегодня тоже идет на линейку со своими сыновьями. Он отметил, что начало учебного года — это всегда много хлопот и переживаний.

«Для тех, кто переходит в следующий класс — многое уже знакомо и понятно, но все равно волнительно, а больше всего беспокойства конечно у тех, кто идет в первый класс. Впереди большой, интересный, насыщенный путь. <…> Пусть новый учебный год пройдет на отлично. В добрый путь. Хорошего успешного учебного года», — подчеркнул Воробьев.

Особый этап, отметил Андрей Воробьев, начинается и у выпускников. Он пожелал старшеклассникам и их родителям терпения, сил и удачи.

Губернатор Подмосковья поблагодарил учителей и воспитателей за их труд. Он подчеркнул, что родители должны «стоять за спиной» педагогов. Он также пожелал всем школьникам новых побед в учебе, творчестве и спорте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о внедрении новых методик образования в подмосковных школах.